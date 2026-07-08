Vallín: "La ventana de oportunidad del trumpismo y de esa ultraderecha obscena se está cerrando"

El periodista interpreta el distanciamiento de Santiago Abascal de Donald Trump como un movimiento preventivo ante el declive del trumpismo. A su juicio, la creciente inestabilidad internacional está erosionando el atractivo político del presidente estadounidense.

El periodista Pedro Vallín ha sostenido en Al Rojo Vivo que el distanciamiento de Santiago Abascal respecto a Donald Trump responde al progresivo desgaste internacional del trumpismo. A su juicio, la política exterior del presidente estadounidense ha incrementado la percepción de inestabilidad y ha empezado a cerrar la "ventana de oportunidad" de la extrema derecha que representa.

Vallín ha explicado que, desde el inicio de la crisis en Venezuela y la posterior escalada con Irán, "todo el mundo se ha asustado" por las consecuencias del trumpismo sobre la estabilidad internacional y la seguridad jurídica. "Y la falta de seguridad jurídica siempre acaba siendo también una falta de seguridad para los negocios, que es lo que, en el fondo, termina pesando más", ha afirmado.

En este contexto, considera que "la ventana del trumpismo se está cerrando" y, con ella, la de "ese tipo de ultraderecha obscena". Por ello, interpreta el cambio de tono de Abascal como un movimiento estratégico para tomar distancia de un liderazgo que podría entrar en declive.

El periodista también ha señalado que el calendario político estadounidense será determinante. Ha recordado que este otoño habrá importantes citas electorales en Estados Unidos que servirán para medir la fortaleza del trumpismo. Según Vallín, los dos escenarios más probables pasan por un fuerte revés para los republicanos o por una nueva impugnación de los resultados por parte de Trump, lo que volvería a tensionar las instituciones estadounidenses.

"Hay que salirse de ese barco que empieza a hacer aguas", ha concluido, convencido de que el giro de Abascal responde al intento de alejarse de un proyecto político que considera cada vez más debilitado.

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