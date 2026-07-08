El monólogo de Arturo Valls sobre las canciones infantiles: "No se te pegan, se te tatúan"

Arturo Valls reflexiona en este monólogo de El Club de la Comedia sobre cómo te cambia la vida tener un hijo, hasta por las canciones que escuchas: "No me quito de la cabeza a 'Dora, la exploradora'".

En este monólogo de El Club de la Comedia, Arturo Valls reflexionó sobre cómo te cambia la vida tras ser padre: "Es verdad lo que dicen, que es la cosa más maravillosa que hay en el mundo, creo que lo único más maravilloso que ser padre es no serlo, y ojo, que yo adoro a mi hijo". Y es que el cómico insiste en el vídeo en que ser padre "cambia mucho la movida": "Yo era un irresponsable, todo el día sin parar ni dormir y al día siguiente reventado, ahora con el niño me levanto igual o peor, gasto menos, eso sí".

"En mi casa había alcohol hasta en el yogur y, desde que el chiquillo llegó, ha traido la ley seca", bromea el presentador, que destaca que también tiene "la del silencio" ya que "a partir de las 20 horas", su casa "parece un monasterio". También ha cambiado el coche: "Antes tenía un deportivo descapotable y ahora me he pillado un familiar ranchera de cinco puertas, que se me hacen pocas, con un maletero enorme, en el que no me cabe el carrito". Por último, está la música: "Antes iba en el coche con The Rolling Stones y ahora con el niño escucho Los Pitufos y Cantajuegos". Es más, no se quita "de la cabeza a 'Dora, la exploradora'". Y es que "esas canciones no se te pegan, se te tatúan", asegura Arturo Valls en su monólogo.

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