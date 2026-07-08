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Entrevista en Al Rojo Vivo

Unai Sordo pide al PP hacer un debate "serio" sobre el absentismo laboral: "No es verdad que se cobre igual estando de baja"

¿Qué ha dicho? El secretario de CCOO ha defendido que los servicios públicos no solo son un bien social, son una cuestión de "eficacia económica" de primer orden. "No inveretir lo suficiente en servicios públicos, acaba afectando a la economía".

Unai Sordo en ARV
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Unai Sordo se ha pronunciado sobre el absentismo laboral tras las polémicas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo. El portavoz de CCOO ha señalado que no hay que mezclar conceptos, pidiéndole al PP que abra un debate "serio" sobre este asunto.

De esta forma, aunque ha coincidido en que es cierto que hay un aumento de bajas, ha incidido en que es importante poner el foco en las causas y analizar por qué está sucediendo esto. "Hay que salir de caricaturas", ha indicado, destacando que situar que en España hay un abuso y vincularlo al fraude es un juego "al que no conviene jugar".

Por tanto, ha explicado que lo que hay que hacer es analizar si este incremento se debe a un deterioro de la sanidad pública, al incremento de la edad media de los trabajadores o a que cada vez es más difícil conciliar la vida personal y profesional, generando un estrés que puede terminar repercutiendo en la salud. "Si hacemos un análisis y ponemos soluciones, estamos dispuestos a hablar", ha asegurado, dejando claro que si, por el contrario, se busca "caricaturizar el problema", a ese juego no van a jugar.

En cuanto a las declaraciones de Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP, en Al Rojo Vivo, poniendo como ejemplo que el número de bajas los lunes es el doble que los viernes para argumentar que el sistema no funciona, Unai Sordo ha respondido destacando que la respuesta a por qué esto ocurre es muy sencilla.

"El registro administrativo de muchas bajas se dan los lunes porque el sábado y domingo los médicos de cabecera no tienen consulta, salvo los que están de urgencias", ha señalado. Un momento que ha aprovechado para dejar claro que no es verdad que "estando de baja cobres igual que estando trabajando". "Hay que abordar el debate en serio para llegar a una conclusión", ha pedido al PP.

Además, ha recalcado que los recortes en los servicios públicos se acaban pagando por otros lados, insistiendo en que esta es una idea que todos deberían tener asumida. "Si se reduce la calidad de la atención médica, esto afecta a los tiempos de recuperación de la enfermedad, a las bajas, y a los costes de las empresas", ha señalado.

Por tanto, ha defendido que los servicios públicos no solo son un bien social, son una cuestión de "eficacia económica" de primer orden. "No inveretir lo suficiente en servicios públicos, acaba afectando a la economía", ha zanjado.

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