El monólogo de Ernesto Sevilla tras pedirle matrimonio a su novia: "Me ha dicho que sí y se ha tirado un pedo"

Ernesto Sevilla reflexiona en este monólogo de El Club de la Comedia sobre su boda y la familia de su novia: "El primer día que conocí a mi suegro, nos pusimos nerviosos y en vez de la mano, nos dimos un pico".

"Vamos a partirnos el culo", asegura Ernesto Sevilla antes de iniciar su monólogo en El Club de la Comedia, donde reflexiona sobre las reacciones que ha habido por su compromiso: "Le he dicho a mi madre que voy a sentar la cabeza y me ha dicho que en el jardín hay sitio". "Sí, me caso, o sea guay, estoy bien, no estoy agobiado", bromea el humorista, que destaca que se le "acaba lo bueno": "¡Con lo que yo he sido!".

"Le he pedido matrimonio a mi novia, me ha dicho que sí y, después, se ha tirado un pedo, y no lo había hecho hasta ahora", confiesa Ernesto Sevilla en el vídeo, donde cuenta su reacción "Le digo, '¿qué pasa?, ¿que ya está todo el pescado venido?". "Es muy guapa, pero el pedo olía fatal", confiesa el humorista, que reflexiona: "Si lo llego a saber... este follón no venía en el folleto". "Lo del pedo me ha agobiado y ahora sé lo que es el miedo al compromiso", confiesa Ernesto Sevilla, que reflexiona en su monólogo: "Hasta ahora pensaba que era cuando te encontrabas a tu vecina y te preguntaba si su chiquillo era guapo y a ti esa situación te asustaba", reconoce el humorista, que cuenta que, además, empezó "fatal" con su suegro: "Nos pusimos nerviosos y, en vez de la mano, le di un pico".

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