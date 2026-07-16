Martínez-Vares, tras decir Vox en Les Corts que tiene "información privilegiada" de la Fiscalía: "De Pérez Llorca no va a salir nada que incomode a sus socios, el PP es víctima de este pacto"

El consultor político Santiago Martínez-Vares analiza la 'pillada' que le han hecho a Vox Valencia tras escuchar a dos de sus diputados en Les Corts, por un micro abierto, haciendo alusiones a una posible "información privilegiada" de la Fiscalía. En el vídeo, los detalles.

Un micro abierto le ha jugado una mala pasada a Vox Valencia. Durante el receso de la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda, a los diputados de Vox David Muñoz y Jesús Albiol se les ha podido escuchar haciendo alusiones a una posible "información privilegiada" de la Fiscalía y acto seguido pasaban a opinar sobre la intervención de Andújar, diputada del PSOE, durante la comisión. "Yo estoy flipando, sobre todo con la del PSOE (...) La bruja Andújar es terrible". El PSPV-PSOE ha denunciado el "machismo rancio de la ultraderecha".

"Espero que ante esto que hemos escuchado, que son unas acusaciones gravísimas, la Fiscalía haga algo y abra una investigación", afirma el consultor político Santiago Martínez-Vares, CEO de Rebellious Words.

En cuanto a la pregunta de Inés García Caballo, presentadora de Al Rojo Vivo durante el verano, de si Pérez Llorca, president de la Generalitat Valenciana, podría hacer algo ante ello, el consultor se muestra incrédulo: "No me haga reír, Inés. Pérez Llorca está sentado en ese sillón por el único apoyo de Vox", reacciona Martínez-Vares.

Así, explica y recuerda el consultor político que la gestión de Génova fue la de dejar que Mazón se convirtiera en un "elemento absolutamente radiactivo": "No fueron capaces siquiera de forzar una gestora en el partido, afearle dentro de la organización que no estaban de acuerdo con su comportamiento en aquellas horas de El Ventorro, pero no haciendo eso decidieron no ir a elecciones porque entendían que podía tener un coste y perder el poder en Valencia, y hoy son víctimas de este pacto. Gobiernan de la mano de Vox. Así que Pérez Llorca en ningún caso va a salir a decir nada que incomode a su socio".

Por otro lado, informa Martínez-Vares que todavía queda una asignatura pendiente en Valencia: queda un congreso regional y decidir también quién va a ser el candidato.

"Ya hay gente en el PP de Valencia moviéndose mucho, presidentes de Diputación que quieren ocupar ese sitio que tiene hoy Pérez Llorca y que en las próximas horas parece que se le va a cerrar a María José Catalá, que era la gran opción de Génova, porque la presentan a la alcaldía de Valencia", revela y concluye el consultor.

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