La crítica de García Aller a Feijóo tras sus palabras sobre las bajas laborales: "Lo que parece es que culpabiliza a la gente por estar enferma"

La periodista Marta García Aller analiza y critica en este vídeo las polémicas declaraciones que el líder de la oposición dio sobre las bajas laborales, unas palabras que varios dirigentes populares han tenido que aclarar y matizar.

Este martes, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, nos sorprendía con una declaraciones criticando a las bajas laborales: tachó de "cáncer" el absentismo y prometió una reforma laboral con o sin sindicatos si llega al poder. De este modo, el líder del PP proponía que, cuando un trabajador esté de baja, lo note en su sueldo, es decir, que cobre menos.

Unas palabras pronunciadas durante una reunión con el Círculo de Empresarios Vascos en Bilbao, y que varios dirigentes populares como Borja Sémper o José Luis Martínez-Almedida han tenido que matizar.

"Van varias veces en los últimos días en las que otros portavoces del PP salen a explicar lo que ha querido decir su líder, Alberto Núñez Feijóo. Eso da a entender que no se está haciendo explicar bien por sí mismo", afirma la periodista Marta García Aller, de 'El Confidencial'. "Porque lo que estamos escuchando al alcalde de Madrid es tratar de reconducir la polémica que Feijóo ha montado en propia puerta para aclarar que lo que dijo se refería solo al fraude", argumenta.

Sin embargo, "eso no fue lo que dijo Feijóo ayer", aclara la periodista, recordando sus declaraciones. "Feijóo dijo que todo aquello que supere un 4 o 5% de absentismo tiene un enorme porcentaje de fraude. Pero hay muchas comunidades, las que están a la cabeza son Asturias y el País Vasco, que duplican ese porcentaje. Esto es, ¿está queriendo decir que hay mucha gente de baja médica que lo hace fraudulentamente y entonces estaría en complicidad con los médicos de esas comunidades autónomas? ¿Está queriendo decir que las empresas no persiguen el fraude, que no lo persigue la Administración? ¿Cuál es el remedio que tiene?", apunta la periodista.

Porque realmente, asegura, "después de las declaraciones de ayer de Feijóo parece que culpabiliza a la gente por estar enferma diciendo que el que esté enfermo cobre menos". Por último, critica que utilizase la palabra cáncer para referirse al absentismo laboral: "Creo que no es oportuno llamarlo cáncer", concluye García Aller.

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