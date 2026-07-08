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Análisis político

Lamet explica por qué hizo Feijóo esas declaraciones sobre las bajas laborales: "Quiere amigarse con los empresarios vascos para dejar fuera de juego al PNV"

El periodista Juanma Lamet explica el motivo político por el que Alberto Núñez Feijóo realizó esas polémicas declaraciones sobre las bajas laborales. Aseguró, entre otras cosas, que quienes estén de baja, deberían cobrar menos. En el vídeo, los detalles.

Lamet

Alberto Núñez Feijóo criticaba este martes las bajas laborales: tachó de "cáncer" el absentismo y prometió una reforma laboral, con o sin sindicatos, si llegaba al poder. De este modo, el líder del PP proponía que, cuando un trabajador esté de baja, lo note en su sueldo, es decir, que cobre menos. Unas palabras pronunciadas durante una reunión con el Círculo de Empresarios Vascos en Bilbao.

Y el entorno es importante, ya que según informa en Al Rojo Vivo, el periodista de El Mundo, Juanma Lamet, lo que está detrás, políticamente hablando de estas declaraciones, es querer amigarse con los empresarios vascos.

Esto es, según informa Lamet: "Quiere amigarse con los empresarios vascos para intentar dejar fuera de juego al PNV. Esto forma todo parte de una disputa por el voto de centro-derecha en el País Vasco".

Y así, confiesa el periodista, se lo dijeron fuentes del PP: "Quieren, con un discurso económico de centro-derecha, intentar acercarse y estar en la misma sintonía que los empresarios. Él llevaba previsto dar un mensaje económico y político que pudiera satisfacer al empresariado vasco y al electorado de centro-derecha vasco en un momento en el que al PNV lo colocan como sanchista de pura cepa". Y concluye: "el trasfondo es que quieren reconquistar a un electorado conservador vasco".

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