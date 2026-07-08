Belén Carreño, contra las palabras de Feijóo sobre las bajas laborales: "Lo que no se puede hacer es demonizar a la gente que está enferma"

La periodista critica la propuesta de Alberto Núñez Feijóo sobre las bajas laborales y pide abordar el absentismo con "más rigor". Carreño sostiene que detrás del aumento de las incapacidades temporales hay causas estructurales, sanitarias y sociales.

La periodista económica Belén Carreño ha criticado en Al Rojo Vivo las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el absentismo laboral y su propuesta de que las bajas médicas tengan un mayor impacto en el salario de los trabajadores. A su juicio, se trata de un debate "demasiado importante" como para abordarlo "de una forma tan frívola".

"Es una pena tratar este melón de esa manera, porque es un asunto que preocupa a los sindicatos, al Gobierno, a las empresas y, por supuesto, a los trabajadores", ha afirmado. Carreño ha rechazado que el problema pueda explicarse simplemente por un supuesto abuso de las bajas y ha recordado que "la inmensa mayoría de la población no quiere estar enferma ni quiere estar de baja".

La periodista ha explicado que el aumento del absentismo responde a factores estructurales ampliamente estudiados. Entre ellos, ha señalado el envejecimiento de la población, ya que las comunidades autónomas con una edad media más elevada registran también mayores tasas de bajas laborales. Asimismo, ha destacado el impacto de las listas de espera sanitarias, que prolongan muchas incapacidades temporales porque los pacientes no reciben el alta hasta completar pruebas diagnósticas pendientes.

Carreño también ha puesto el foco en el deterioro de la salud mental tras la pandemia, especialmente entre los trabajadores más jóvenes. "El estrés y la ansiedad han aumentado de forma notable y eso también explica parte del incremento de las bajas. Ojalá la salud mental fuera otro de los asuntos que Feijóo quisiera abordar, porque probablemente sea una de las grandes epidemias de este siglo", ha señalado.

Además, ha cuestionado la propuesta del líder popular de revisar la retribución durante las bajas médicas. Ha recordado que la legislación establece que la prestación por incapacidad temporal no cubre el 100 % del salario y que son muchos los convenios colectivos los que, mediante acuerdos entre empresas y sindicatos, complementan esa cuantía hasta el sueldo íntegro. "Lo que planteó Feijóo supone romper unilateralmente acuerdos laborales negociados entre empresas y trabajadores para que quienes están de baja cobren menos. No tiene ningún sentido", ha concluido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido