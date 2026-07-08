La emotiva sorpresa de un futuro padre en pleno vuelo: "Están todos los pasajeros compinchados"

'Aruser@s Fresh' rescata una emotiva grabación en la que un pasajero descubre que va a ser padre gracias a una sorpresa organizada por su pareja y la tripulación del avión.

Aruser@s Fresh, el programa de verano que recupera los mejores vídeos virales de Aruser@s, rescata una emotiva escena en la que un joven descubre que va a ser padre durante un vuelo gracias a una sorpresa preparada por su pareja con la complicidad de la tripulación.

Como se puede ver en el vídeo, el pasajero escucha con extrañeza el mensaje que el piloto dirige por la megafonía del avión. Poco a poco va comprendiendo que las palabras van dirigidas a él, hasta que llega la frase que lo cambia todo: "También viaja un nuevo miembro de la familia que todavía no necesita cinturón de seguridad".

Es entonces cuando el joven comprende que su pareja está embarazada y no puede contener la emoción ante la sorpresa. "Organizar esto no debe de ser fácil", comenta Óscar Broc, una reflexión con la que Alfonso Arús coincide: "Hay muchos pasajeros compinchados".