"¿Perdón?": Alberto Chicote se indigna con un hostelero de Batalla de restaurantes que se niega a comer

Alberto Chicote irrumpe en la cocina de 'Las Diabluras de Nati' tras negarse a comer un el dueño de 'La Santa': "No sé qué le ha pasado a este hombre porque no me parece un sitio para decir que no va a comer nada".

Alberto Chicote viaja hasta Salamanca para buscar el mejor tostón, visitando Casa Romo, Las Diabluras de Nati, De la Santa y De la Dehesa a su mesa, con sus respectivos chefs y propuestas: Antonio Romo, propietario y jefe de cocina de Casa Romo; Nati Pérez, cocinera de Diabluras Gastrobar, Juan Antonio Pascual, encargado y propietario y jefe de sala del restaurante 'De la Santa', en Alba de Tornes; y Manuela Ciobanu, propietaria y encargada de sala De la Dehesa a su Mesa, en Guijuelo.

En este vídeo, Chicote visita junto al resto de restauradores 'Diabluras gastrobar', el local de Nati en el centro de Salamanca. Nada más llegar, Alberto Chicote lee el cartel que tiene Nati en la entrada en el que cuenta su historia: "Después de ser copropietaria de un restaurante con una estrella Michelin decido abrirlo con la intención de llevar la buena cocina a todos los bolsillos".

Mientras el exitoso chef charla con Nati, el resto de restauradores inspeccionan el local y se muestran muy críticos con la higiene de la cocina. "La cocina muy pequeña, parece la despensa de mi abuela", asegura Manuela en este vídeo, donde, el más crítico, sin duda, es Juan, que insiste en que la plancha de Nati "está prohibida". Juan, Antonio y Manuela se quedan perplejos al ver el estado de la cocina de Nati y cuentan sus impresiones en el comedor a Alberto Chicote.

Incluso, cuando hablan sobre qué van a comer, Juan sorprende a todos asegurando que él no va a pedir nada. "He visto la cocina y no voy a comer nada", asegura Juan a Alberto Chicote, que no da crédito e, incluso, se llega a quitar las gafas alucinado con la actitud del dueño de 'De la Santa'. "¿Perdón?", pregunta Chicote alucinado a Juan, que insiste: "Estimo mucho mi vida y no me apetece nada". El resto de restauradores, sin embargo, aseguran que la actitud de Juan es desproporcionada y una falta de respeto.

"A ver, yo no lo veo así, todo lo del congelador y la nevera estaba bien guardado y etiquetado, creo que estamos exagerando un poco", asegura Manuela, dueña de 'De la Dehesa a su mesa' en el vídeo, donde Chicote explica que no puede ni va "a obligar a nadie a que haga algo que no quiere". Eso sí, el exitoso chef se muestra tajante con Juan: "Pero clatro, votar determinadas cosas sin haber probado... se me hace cuesta arriba".

"Es mi decisión", concluye Juan a Chicote, que, alucinado, decide visitar la cocina de Nati: "Que situación, no sé qué le ha pasado a este hombre porque, sinceramente, no estamos hablando de la cocina de 'El Bulli', pero no me parece un sitio para decir que no va a comer nada".

