Gotzon Mantuliz visita la casa de Alaska y Mario Vaquerizo en Madrid para mostrar la fotografía publicada en National Geographic

Un mes después de recorrer Uganda juntos, Gotzon Mantuliz se desplaza hasta Madrid para acudir a la casa de Mario Vaquerizo y mostrarle la fotografía que han logrado hacer en su aventura, merecedora de aparecer en la revista National Geographic.

La aventura por Uganda de Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo ha estado repleta de momentos emocionantes y algún que otro contratiempo. Pero todo su esfuerzo tiene su recompensa. Además de haber podido ver a especies de animales tan majestuosas como son los gorilas de montaña (y que un hipopótamo les diera un susto), el artista puede decir que él estuvo ahí cuando se tomó esa foto que hoy aparece en la prestigiosa revista National Geographic.

Un mes después, Gotzon viaja a Madrid y contento lelga a la casa de Alaska y Mario para enseñar a su compañero el logro que juntos han conseguido. Al llamar al telefonillo, pregunta por "el melena plateada". "Su simio particular", responde él.

"Fui con mucho miedo, que muchas veces creo que el miedo nos paraliza. Si el miedo me hubiera podido, me hubiera perdido una experiencia que ha sido única y que además es un regalo", reflexiona Mario, que confiesa estar además "orgulloso" de sí mismo. "Me he dado cuenta de que soy un tío valiente", dice. "Lo eres", confirma Gotzon. "Ha sido duro, había que andar, te lesionaste...", le recuerda.

Mario Vaquerizo grita de ilusión al ver la foto que ha salido publicada en el número de ese mes. "¡La bebita! Esta mirada de aquí se te clava aquí. Es que la mirada es total", asegura.

