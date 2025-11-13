Ahora

La migración de las mobulas

Un mes después, en Madrid: Gotzon Mantuliz muestra a Silvia Abril la foto publicada en National Geographic

Un mes después de su expedición en Baja California, Silvia Abril y Gotzon Mantuliz se reencuentran en Madrid para revivir la experiencia y ver la fotografía de la migración de las mobulas, publicada en National Geographic.

Un mes después, en Madrid: Gotzon Mantuliz muestra a Silvia Abril la foto publicada en National Geographic

Un mes después de su aventura en Baja California Sur, de haber nadado con lobos marinos, un tiburón ballena y delfines, Silvia Abril y Gotzon Mantuliz se reencuentran en Madrid. Allí, el aventurero le enseña la imagen final: la fotografía de la migración de las mobulas que ha sido publicada en National Geographic.

Silvia se queda en silencio unos segundos antes de sonreír: "Todo el esfuerzo, los madrugones, los sustos... ha valido la pena". Así se cierra la primera gran aventura de 'Cazadores de Imágenes', un viaje de naturaleza, emoción y amistad que promete muchas más historias por descubrir.

*Vuelve a ver Cazadores de imágene con Silvia Abril en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El fiscal general defiende su inocencia y desmiente el triple bulo de M.Á.R. porque "la verdad se defiende, no se filtra"
  2. Nogueras llama "cínico" e "hipócrita" a Sánchez y sentencia que "su relación se acabó": "No han cumplido con Cataluña"
  3. laSexta accede al mensaje que revela que el Gobierno pidió a la Generalitat enviar el ES-Alert una hora y media antes
  4. Las comunidades acuerdan con Sanidad trasladar los datos de los cribados para que sean claros y comparables
  5. Anuncio devastador de la Agencia Internacional de Energía: el consumo de gas y petróleo se incrementará un 13% hasta 2050
  6. Ya está aquí el anuncio de la Lotería de Navidad de 2025: en busca del décimo enmarcado