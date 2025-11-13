Un mes después, en Madrid: Gotzon Mantuliz muestra a Silvia Abril la foto publicada en National Geographic

Un mes después de su expedición en Baja California, Silvia Abril y Gotzon Mantuliz se reencuentran en Madrid para revivir la experiencia y ver la fotografía de la migración de las mobulas, publicada en National Geographic.

Un mes después de su aventura en Baja California Sur, de haber nadado con lobos marinos, un tiburón ballena y delfines, Silvia Abril y Gotzon Mantuliz se reencuentran en Madrid. Allí, el aventurero le enseña la imagen final: la fotografía de la migración de las mobulas que ha sido publicada en National Geographic.

Silvia se queda en silencio unos segundos antes de sonreír: "Todo el esfuerzo, los madrugones, los sustos... ha valido la pena". Así se cierra la primera gran aventura de 'Cazadores de Imágenes', un viaje de naturaleza, emoción y amistad que promete muchas más historias por descubrir.

