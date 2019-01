"Un minero nunca queda en la mina, y para ellos Julen es un minero": el contundente mensaje del ingeniero Juan López Escobar

"Es una obra de meses que se está haciendo en días, siempre hay que hablar con prudencia y no fijar plazos, porque si no se cumplen generan frustración", ha comentado Juan López Escobar, sobre el rescate de Julen.

"Un minero nunca queda en la mina, y para ellos Julen es un minero", ha concluido López Escobar.

Ocho mineros bajo presión en el pozo de Totalán: el último paso para el rescate

"En la mina no se queda nadie". Es el lema al que se agarran los ocho mineros asturianos encargados del rescate de Julen Roselló en el pozo de Totalán. No quieren más presión de la que ya tienen y prefieren no oír hablar de plazos.