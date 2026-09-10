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Joaquín Reyes estará en la nueva temporada de 'Salvados' con Gonzo: "Es la primera vez que le he visto serio"

Joaquín Reyes se pondrá ante las cámaras de la nueva temporada de 'Salvados' en un viaje con Gonzo de Albacete a Murcia, hablando de la vida, la fama y la paternidad.

Joaquín Reyes estará en la nueva temporada de 'Salvados' con Gonzo: "Es la primera vez que le he visto serio"

Nueva temporada, nuevos temas y también nuevos rostros. Después de arrancar con un especial dedicado a Rita Barberá, Gonzo ha aprovechado su visita a 'Cara al Show' para desvelar uno de los próximos protagonistas de 'Salvados': Joaquín Reyes.

El cómico será el acompañante de Gonzo en una entrega muy diferente a lo que suele ofrecer el programa. Ambos se han embarcado en un viaje por carretera desde Albacete hasta Murcia que servirá como punto de partida para mantener una conversación mucho más personal. "Un viaje de dos señores a sus 50, con sus carnes ya empezando a caer, hablando de la vida, de cara al público, de ser padres...", explica el periodista entre risas.

Pero la gran sorpresa será descubrir una faceta hasta ahora poco habitual de Joaquín Reyes. "Es la primera vez que se le ve serio en televisión", asegura el periodista. "Y la primera vez que se me ve el torso", remata entre carcajadas.

*Puedes volver a ver el programa de 'Cara al Show' con Carmen Maura, Victoria Luengo y Gonzo en atresplayer.com

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