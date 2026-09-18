Cembrero ve "un alivio" en la llegada de migrantes al puerto de Ceuta, pero advierte: "Estamos muy lejos de la normalidad"

El periodista Ignacio Cembrero reacciona al traslado de los migrantes que finalmente se ha producido desde las playas al puerto de Ceuta, donde miles de ellos se han quedado sin plaza.

Tras el traslado de los migrantes al nuevo campamento del puerto de Ceuta, que ha completado su aforo con unas 1.700 personas mientras otras muchas permanecen fuera, el periodista Ignacio Cembrero ha valorado la situación en Al Rojo Vivo como "un cierto alivio para la ciudad". El periodista considera que "una parte de los inmigrantes han sido colocados en lugares más decentes que aquellos donde se estaban alojando".

Sin embargo, Cembrero advierte de que la situación está lejos de resolverse: "No es ni mucho menos la normalidad. Estamos todavía muy lejos de la normalidad y, al paso que vamos, dudo mucho que esa normalidad se alcance en diciembre, que es lo que nos anunció, lo que nos prometió el presidente del Gobierno".

El periodista también ha cuestionado la gestión del alojamiento de las fuerzas de seguridad y de los propios migrantes y ha planteado por qué no se recurrió antes a barcos como alternativa: "Yo vuelvo a preguntar por enésima vez y nunca he obtenido una respuesta: ¿por qué no se han utilizado barcos, primero, para alojar a las fuerzas de seguridad que están malviviendo? Lo hemos visto. Me refiero a los soldados, a los policías y a los guardias civiles. Y también para alojar a los inmigrantes adultos".

A su juicio, esta opción habría permitido acelerar la respuesta ante la emergencia: "Hubiese sido todo mucho más rápido y más razonable". Cembrero asegura que la posibilidad habría sido planteada por la Policía en varias ocasiones y recuerda que los sindicatos policiales también han reclamado una solución de este tipo.

"Se hizo con la Policía en malas condiciones, pero se hizo durante el proceso en Barcelona. No entiendo por qué no se podía haber repetido esto a gran escala. En Ceuta hubiera sido todo mucho más rápido", ha concluido.