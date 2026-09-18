"Es alucinante y, encima, riñe a los periodistas": la reacción de Ferreras a las declaraciones de Ayuso sobre el ático

El periodista y presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, reacciona al torrente de declaraciones que ha dado ante los medios la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre el polémico ático. En el vídeo, todos los detalles.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado unas largas declaraciones ante los medios de comunicación que le preguntaban por el famoso ático que la Comunidad de Madrid compró por 6,3 millones de euros.

Lejos de dar explicaciones, la presidenta se ha dedicado a lanzar un torrente de declaraciones escurriendo el bulto sobre el ático, regañando a los periodistas y tachando de "memez" su compra: "Como ya no hay novio, ahora hay ático", ha confesado la presidenta.

"Es alucinante y, encima, nos riñe [a los periodistas]. ¿Cómo que no ha sucedido? No ha sucedido porque El País lo publica y se monta un lío monumental. Y ayer nos dicen que era para tapar lo de Ceuta, cuando lo de Ceuta aún no se había producido", reacciona Antonio García Ferreras, en directo, nada más escuchar estas palabras.

"El momento está siendo, además de populista, absolutamente estrambótico", afirma Ferreras, quien añade: "Es alucinante esa frase de 'como ya no hay novio, ahora hay ático'. No, no, si es que te estamos preguntando por el ático".

En el vídeo podemos ver al completo su reacción, así como la de los periodistas Dani Ramírez, de El Español, y Antonio Ruiz Valdivia, subdirector del 'Huffington Post'.