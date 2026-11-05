Rufián desvela cómo fueron las negociaciones para unir a la izquierda: "He llamado a gente random para que me ayudara"

Gabriel Rufián explica a Marc Giró que estuvo más de ocho horas al teléfono intentando unir a la izquierda de cara a las elecciones: "He llamado hasta a gente random para que me ayudara, no te he llamado a ti de milagro".

Gabriel Rufián cuenta a Marc Giró en el plató de Cara al Show cómo está viviendo la campaña después de no haber podido sacar adelante su proyecto de unir a toda la izquierda a la izquierda del PSOE de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre: "Estoy jodido, pensaba que se podría hacer".

El candidato y portavoz de ERC insiste en que está "jodido de cojones": "Creo que la sensación de desilusión es terrible y me hago cargo". Es más, el catalán explica que lleva "una mochila encima bastante bestia" que le "está costando mucho darle la vuelta".

"Me dicen todo el rato que no lo diga, que sea positivo, pero sería un marciano y una farsa si dijera que no me ha jodido porque yo creía que se iba a poder hacer y no se ha podido", confiesa Rufián, que, incluso, desvela que ha "estado a punto de hacer así (corte de manga) y tirar todo a la mierda".

"Ha fracasado casi desde el primer momento", explica el catalán, que reconoce que "también es cierto que el PSOE convoca cuando convoca y por lo que convoca" y les "pilla a todos bastante débiles". Rufián explica que ha tenido muchas conversaciones a través de "Telegram": "No sé qué le pasa a la izquierda española que solo te habla por Telegram". "Estuve ocho horas y media y cargaba la batería tres veces al día... he llamado hasta a gente muy random para que me ayudara, no te he llamado a ti de milagro", afirma el político a Marc Giró.

*Este programa fue grabado antes de la tragedia ferroviaria de Urda. Cara al Show expresa toda su solidaridad y apoyo a las víctimas.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Pablo López, Gabriel Rufián y Manuel Jabois en atresplayer.

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