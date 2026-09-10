La reflexión feminista de Carmen Maura: "Nunca he estado acomplejada por ser chica"

"Siempre he pensado que as mujeres somos de mejor calidad", afirma empoderada Carmen Maura, que celebra en el plató de Cara al Show que, "afortunadamente, hay montones de chicas que dirigen cine".

Marc Giró pregunta en el plató de Cara al Show a Carmen Maura por su perrita, Rita. "Mi perrita tiene 14 años, es la segunda yorkshire que tengo", explica Carmen Maura, que recuerda que su primera perrita de esa raza "duró 18 años". Además, la actriz destaca que las dos perritas "han actuado". La actriz confiesa que le pone dibujos animados aunque, por la edad, "está casi ciega y sorda".

Algo que también le ocurre al perro de Marc Giró, Terry. Es más, Giró explica que ni siquiera sabe dónde está a veces. "Al ser chico igual es más tonto", destaca la actriz, que explica en el vídeo: "Yo siempre tengo perras por eso. Siempre he pensado que las mujeres somos de mejor calidad".

Y es que la actriz afirma que machos y hembras "somos distintos". "Me caen muy bien los tios, pero nosotras somos más completas en general y tenemos más de algunas cosas", asegura Carmen Maura, que destaca que ella nunca ha estado "acomplejada por ser chica". "Tenemos mas intuición y saber hacer, me encanta", afirma la conocida actriz, que destaca lo que el gusta ver cómo las mujeres están consiguiendo puestos de poder: "Afortunadamente, hay montones de chicas que dirigen cine".

*Puedes volver a ver el programa de 'Cara al Show' con Carmen Maura, Victoria Luengo y Gonzo en atresplayer.com

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