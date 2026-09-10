Así reacciona Natasha Romanov al ver que su hermana ha pintado el pelo de su perra de rosa: "¡La semana pasada estaba naranja!"

La hermana de Natasha Romanov, Julia, aparece con la perrita de Natasha, Rusa, a quien ha cambiado el look. "La semana pasada estaba naranja y ahora, rosa, muchas gracias, Julia", se queja Natasha.

Natasha Romanov lleva "viviendo en Marbella desde hace dos" años, está casada, tiene dos hijos a los que califica de "maravillosos" y asegura sentirse como "una chica de James Bond", "Me gusta la vida", destaca las socialité en este vídeo de presentación en Mujeres ricas, donde realiza esta reflexión: "La gente trabaja para comer, para vivir, para comprar cosas... eso nunca lo he pensado en mi vida, tengo un hogar feliz sin esos problemas".

Además, la nueva 'mujer rica' presenta en este vídeo a Julia, su hermana, a la que define como "una Paris Hilton, pero morena". Julia aparece en imagen con la perrita de Natasha, Rusa, a quien ha cambiado el look. "La semana pasada estaba naranja y ahora, rosa, muchas gracias, Julia", afirma indignada Natasha Romanov a su hermana.

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