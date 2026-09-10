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Alfonso Arús alucina con el anuncio de Sydney Sweeney sobre una app de deporte: "Siempre va con poca ropa"

"Sydney Sweeney sí que sabe facturar", destaca Tatiana Arús al enseñar este vídeo viral de la actriz con poca ropa que en menos de 15 horas ya lleva 17,1 millones de reproducciones".

Alfonso Arús alucina con el anuncio de Sydney Sweeney con una app sobre deporte: "Siempre va con poca ropa"

"A Sydney Sweeney le da igual que llueva o que no, va siempre con poca ropa", asegura Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús enseña el anuncio que ha protagonizado la actriz con poca ropa: "Ella sí que sabe facturar porque se ha asociado con una aplicación asociada al mundo del deporte". "Con 17,1 millones de reproducciones en menos de 15 horas, tiene un futuro prometedor en el mundo de las aplicaciones", afirma Tatiana Arús.

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