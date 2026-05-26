'Qué linda polla' y otros cuadros que deben adivinar Inma Cuesta y Marc Giró en Cara al Show: "Maricón, ¿qué es esto?"

Inma Cuesta visita el plató de Cara al Show para hablar de su participación en la serie Berlín, donde tiene mucha importancia el arte. Algo que aprovecha Marc Giró para retarle a jugar en este vídeo a 'oídos sordos art edition'.

Una de las mujeres más queridas y admiradas del cine y la televisión en España, Inma Cuesta, visita el plató de Cara al Show para hablar con Marc Giró de la nueva y última temporada de la serie 'Berlín', donde interpreta a 'Candela', una carterista andaluza que echa las cartas.

"En 'Berlín hay una banda de ladrones y quieren hacer creer al duque de Málaga que le van a robar un cuadro, 'La dama del armiño', de Leonardo Da Vinci", destaca Marc Giró, que explica que, como en la serie "hay mucha obra de arte y tiene mucha importancia el arte", propone a la actriz a "jugar a 'Oídos sordos art edition'". Se trata de un juego en el que quien tenga puestos los cascos de inhibición de sonido "tiene que adivinar el nombre del cuadro que le diga el otro".

"Esto no es verdad lo que hay aquí liado", destaca Inma Cuesta al escuchar la música de los casos y destaca a Marc Giró: "Maricón, ¿qué es esto?". Por su parte, Marc Giró le dice a la actriz que el cuadro que tiene que adivinar es 'Qué linda polla', sin embargo, Inma Cuesta entiende que le ha dicho "ella está empotrada". Un cómico momento que desata las risas del plató. "Ojalá", destaca el presentador a la actriz, que sigue intentando adivinar el cuadro y cree que se llama "Polla de la India". Finalmente, destaca "ella tiene una linda polla", algo que da "por bueno" Marc Giró.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.