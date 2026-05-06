Ahora

Actuación

Fangoria presenta en Cara al Show 'Me voy', nuevo single del álbum 'La verdad o la imaginación'

Fangoria es el tercer grupo invitado a cantar en el plató Cara al Show. Esta vez para presentar 'Me voy', un single de su álbum 'La verdad o la imaginación'.

Fangoria presenta en Cara al Show 'Me voy', nuevo single del álbum 'La verdad o la imaginación'

Cara al Show cierra la noche con uno de sus momentos más destacados: la actuación musical de Fangoria, que convierte el plató en un auténtico espectáculo musical interpretando 'Me voy', uno de los singles de su nuevo álbum 'La verdad o la imaginación'. Este es el esperadísimo álbum de Fangoria, primero desde 2016, llega pleno de nuevas canciones.

Con un gesto tan simbólico como provocador, el vinilo de Fangoria convertido en peineta "a la española", Marc Giró da paso a la actuación por todo lo alto. En el vídeo sobre estas líneas puedes volver a ver la actuación al completo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sanidad acepta recibir al crucero afectado por hantavirus a Canarias: todo apunta a que el destino será Tenerife
  2. Ni Irán ni EEUU abandonan la diplomacia en público mientras mantienen la opción de reanudar los combates en privado
  3. ¿Dónde está el dinero?: la pregunta a resolver por el Supremo para dictar sentencia sobre Ábalos, Koldo y Aldama
  4. Los recados de Borja Sémper al PP y Vox en su vuelta: "más educación" contra el insulto y la construcción de vivienda como "verdadera prioridad nacional"
  5. En la "Línea P" de Franco: los búnkeres en los Pirineos para defenderse de los aliados tras la II Guerra Mundial
  6. De Mazón y su intento en Eurovisión a un Putin amante del rock: políticos que dan el cante