Fangoria presenta en Cara al Show 'Me voy', nuevo single del álbum 'La verdad o la imaginación'

Fangoria es el tercer grupo invitado a cantar en el plató Cara al Show. Esta vez para presentar 'Me voy', un single de su álbum 'La verdad o la imaginación'.

Cara al Show cierra la noche con uno de sus momentos más destacados: la actuación musical de Fangoria, que convierte el plató en un auténtico espectáculo musical interpretando 'Me voy', uno de los singles de su nuevo álbum 'La verdad o la imaginación'. Este es el esperadísimo álbum de Fangoria, primero desde 2016, llega pleno de nuevas canciones.

Con un gesto tan simbólico como provocador, el vinilo de Fangoria convertido en peineta "a la española", Marc Giró da paso a la actuación por todo lo alto. En el vídeo sobre estas líneas puedes volver a ver la actuación al completo.

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