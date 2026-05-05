La reflexión de Berto Romero sobre lo que de verdad importa: "Necesario es tener un pediatra cuando tu hijo está malo"

Berto Romero y Judit Martín hablan con Marc Giró sobre su nueva película, 'Pizza Movies', en el plató de Cara al Show, donde el cómico realiza una reflexiona sobre la necesidad de tener una Sanidad y una Educación pública.

Berto Romero y Judit Martín, dos referentes del humor en España, visitan el plató de Cara al Show para hablar con Marc Giróde su nueva película, 'Pizza Movies'. Esta película es la primera vez que Judit Martín hace a una protagonista en gran pantalla. La humorista cuenta cómo ha vivido verse por primera vez de esa forma al ver la película: "Yo no me enteré de la peli, solo me estaba mirando a mí, lo fea que salía y lo mal que lo hacía". "Está mal, pero me pasó", confiesa Judit Martín, que desvela que solo se relajaba cuando no salía ella en pantalla, algo que pasa poco teniendo en cuenta que es la protagonista.

"¿No viste en el guion que eras la protagonista?", bromea Marc Giró con Martín, que también colaboradora en Cara al Show. "Estaba todo el rato pensando que me iba a olvidar del papel como si fuera teatro", confiesa Judit en el plató, donde Berto Romero la interrumpe para echarle una mano: "Antes de que te hundas del todo, si quieres, entro yo a rescatarte".

Por otro lado, Marc Giró pide a Martín que hable de la película como si ya fuera "una actriz consagrada". Algo que Judit acepta encantada, protagonizando un divertido momento en plató, que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia: "Yo, sabes qué pasa, que las actrices siempre somos muy inseguras y que la comedia no es fácil".

"Es más difícil que llorar", interrumpe Berto Romero, que destaca que "es una película muy necesaria", refiriéndose a las expresiones más usadas por los actores y actrices para hablar de sus películas. Tras terminar de imitar las míticas expresiones de los actores, Berto Romero reflexiona de verdad en plató: "Necesario es tener un pediatra cuando tu hijo esta malo, educación... no estas mierdas". "Y un techo donde vivir", apostilla, por su parte, Marc Giró.

Por último, Berto Romero dedica unas bonitas palabras a la película: "Es una peli con algo punki porque es de una pareja que se quiere". "Sales mejor de cuando entraste", destaca el actor, que afirma que en la película "nadie mata ni viola a nadie".

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