La entrevista completa de Marc Giró a Berto Romero y Judit Martín: "Grabamos la película dos semanas en mi casa"

Berto Romero y Judit Martín hablan a Marc Giró en el plató de Cara al Show sobre 'Pizza Movies', la película que protagonizan y que es el primer papel protagonista de Martín: "Sales mejor de cuando entraste, nadie mata ni viola a nadie".

Marc Giró da la bienvenida al plató de Cara al Show a "dos referentes del humor en España": "¡Berto Romero y Judit Martín!". Los actores visitan el programa para hablar de su nueva película, 'Pizza Movies', la primera en la que Judit Martín hace de protagonista en gran pantalla. "Yo no me enteré de la peli, solo me estaba mirando a mí, lo fea que salía y lo mal que lo hacía", confiesa la humorista, que también es colaboradora de Cara al Show, sobre cómo se sintió la primera vez que visionó la película.

Y es que, aunque confiesa que "está mal" pensar así, reconoce que es lo que le "pasó" y desvela que solo se relajaba cuando no salía ella en pantalla, algo que pasa poco teniendo en cuenta que es la protagonista. "¿No viste en el guion que eras la protagonista?", bromea Marc Giró con Martín, que también colaboradora en Cara al Show. "Estaba todo el rato pensando que me iba a olvidar del papel como si fuera teatro", confiesa Judit en el plató, donde Berto Romero la interrumpe para echarle una mano: "Antes de que te hundas del todo, si quieres, entro yo a rescatarte".

"Necesario es tener un pediatra"

Por otro lado, Marc Giró pide a Martín que hable de la película como si ya fuera "una actriz consagrada". Algo que Judit acepta encantada, protagonizando un divertido momento en plató, que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia: "Yo, sabes qué pasa, que las actrices siempre somos muy inseguras y que la comedia no es fácil".

"Es más difícil que llorar", interrumpe Berto Romero, que destaca que "es una película muy necesaria", refiriéndose a las expresiones más usadas por los actores y actrices para hablar de sus películas. Tras terminar de imitar las míticas expresiones de los actores, Berto Romero reflexiona de verdad en plató: "Necesario es tener un pediatra cuando tu hijo esta malo, educación... no estas mierdas". "Y un techo donde vivir", apostilla, por su parte, Marc Giró.

Se rodó en casa de Berto

Por otro lado, Berto Romero destaca que "es una película algo punki porque es de una pareja que se quiere". "Sales mejor de cuando entraste", destaca el actor, que afirma que en la película "nadie mata ni viola a nadie". Y es que, como dice Marc Giró, "nunca en la historia del audiovisual en España habia sido tan necesario ver un tráiler", el cual puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.

En la película, Berto y Judit interpretan a una pareja en la que ella, que es crítica de cine, decide montar una pizzería de pizzas temáticas en las que recrean películas. "Lo primero que hace Carlo (Padial, el director) es meteros en la cama", cuenta Marc Giró sobre el rodaje, el cual tuvo algunos momentos surrealistas como cuenta Berto Romero en el vídeo principal de esta noticia. Y es que se llevaron la película tan a lo personal que no solo salen cuadros pintados por la mujer del actor, sino que parte de la película se rodó en su casa.

"Si ha tolerado esto y tantas otras cosas...", bromea Berto Romero, que explica el motivo de por qué el rodaje tuvo lugar unas semanas en su casa: "Las casas siempre parecen todas iguales". Incluso, el actor cuenta que muchas veces se ruedan diferentes películas en la misma casa. Por eso, decidieron darle una vuelta de tuerca y grabar en una casa auténtica, tan real que ni siquiera la recogieron, algo que desesperó a la mujer de Berto. "Queríamos que se viera desordenada, pero ella estaba desesperada", confiesa el actor.

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