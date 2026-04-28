Marc Giró pone a prueba a una 'señora de derechas' para comprobar que las de izquierdas son más rápidas: "Diga, 'genocidio'..."

Marc Giró pide a "una señora de derechas que está entre el público" que participe en una demostración sobre por qué las personas de izquierdas son más rápidas: "Nunca hubiera imaginado que acabaría pidiendo un aplauso para alguien de derechas".

Marc Giró protagoniza en el plató de Cara al Show un monólogosobre "las diferencias entre las personas de izquierdas y las personas de derechas". Por ejemplo, el presentador afirma que "las personas de izquierdas son más rápidas que las de derechas".

"Tú a una persona de izquierdas, después de explicárselo bien, le dices que hay que abolir la esclavitud y te dice que dónde hay que firmar", afirma el presentador, que reflexiona: "A una persona de izquierdas le dices que hay que gravar con impuestos lógicos a los muy ricos para financiar la Sanidad, la Enseñanza o la Cultura, que siempre tienen que ser públicas, y, aunque esa persona sea muy rica, te dice que cuánto hay que pagar y dónde".

Para comprobar esto, Marc Giró pregunta si hay alguna persona de derechas entre el público y una señora se muestra voluntaria. "Me llamo Genoveva", explica la mujer 'de derechas', que confiesa que es tan de derechas que tiene "ocho apellidos de derechas". Marc Giró le pide que "para contrastar la lentitud de las personas de derechas, diga 'genocidio'". "Parece fácil, pero no lo es", asegura Genoveva, que termina reconociendo que no le sale.

"Vamos a intentarlo con otro concepto, 'papeles para todes'", explica Marc Giro en el plató, donde Genoveva confiesa que tampoco le sale. Por último, el presentador de Cara al Show pide a la mujer 'de derechas' que diga "Pedro Almodóvar', el invitado especial de este segundo programa. "Pedr...", intenta decir la mujer sin éxito e, incluso, comienza a tener arcadas. "No se preocupe... es de derechas, no pasa nada", afirma Marc Giró, que pide un aplauso del público: "Nunca hubiera imaginado que acabaría pidiendo un aplauso para una persona de derechas".

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