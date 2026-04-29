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Critica al rey Juan Carlos

Pepe Colubi carga contra la monarquía: "Si un niño se porta mal le traen carbón, pero si un rey se porta mal lo mandan a Emiratos"

"Se habla mucho de lo que te traen los Reyes Magos como si las monarquías no fueran más de llevarse cosas", afirma Pepe Colubi a Marc Giró en Cara al Show, donde realiza esta tajante crítica sobre el rey emérito.

Pepe Colubi carga contra la monarquía

Marc Giró destaca que para "a indagar en la mente de un hombre heterosexual", ha llamado a su amigo Pepe Colubi, quien aparece en el plató. "Estamos indagando en la mente de un hombre hetero y te hemos encontrado a ti porque cada cual tiene el hetero que se merece", confiesa el presentador de Cara al Show al humorista y escritor. Por su parte, Pepe Colubi confiesa que ha "limpiado" toda su agenda social para ver el nuevo programa de laSexta que se estrena este miércoles presentador por Aimar Bretos.

Por otro lado, Marc Giró, que hace mucho que no ve a su amigo, por qué regalos le trajeron los Reyes Magos en Navidad. "Se habla mucho de lo que te traen los Reyes Magos como si las monarquías no fueran más de llevarse cosas", afirma rotundo Pepe, que destaca que "está muy descompensado porque si un niño se porta mal, le traen carbón, pero si un rey se porta mal, lo mandan a Emiratos". "Supongo que los hijos de la infanta dirán, '¿dónde esta el Abu? (Dabi)'", bromea el humorista.

Marc Giró también le pregunta "en qué consiste el romance perfecto". "Se suele decir hasta que la muerte nos separe", destaca el escritor, que reflexiona en el vídeo: "El amor eterno es el que dura toda la vida, pero toda la vida del que se muere primero de la pareja, al otro le queda una prórroga muy interesante".

"Me recuerda a la famosa canción de Rocío Jurado de 'Se me rompió el amor de tanto usarlo'", confiesa el humorista, que realiza una broma que deja sin palabras a Marc Giró: "Manuel Alejandro el primer título que manejaba era 'fractura de pene'".

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*Puedes ver en atresplayer el programa completo de Cara al Show con Marc Giró

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