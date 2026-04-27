laSexta presenta 'La Noche de Aimar', el nuevo programa de Aimar Bretos, que llega este miércoles al Prime Time: "Se me nota ilusionado"

Los detallesAimar Bretos se pone al frente de 'La noche de Aimar', un nuevo formato en laSexta en el que entrevistará a personas muy conocidas de nuestro país y también a gente desconocida con profesiones apasionantes o historias vitales fascinantes

Atresmedia ha lanzado 'La Noche de Aimar', el nuevo programa de entrevistas de Aimar Bretos en laSexta, que se estrenará el 29 de abril en Prime Time. Este formato semanal destaca por su estilo único, donde Bretos, reconocido periodista, conversará con invitados de primer nivel y personalidades desconocidas. El programa, producido en colaboración con Newtral, también estará disponible internacionalmente a través de atresplayer. Aimar Bretos, con una sólida trayectoria en la Cadena SER, se une a un destacado equipo de comunicadores de laSexta, coincidiendo con el 20 aniversario de la cadena, que ha consolidado su sello distintivo en el panorama televisivo español.

Atresmedia ha presentado este lunes en Madrid 'La Noche de Aimar', el primer programa de Aimar Bretos tras su incorporación al grupo de comunicación. El nuevo formato, que ya se encuentra inmerso en la grabación de la primera temporada, desembarca en laSexta el próximo miércoles 29 de abril en Prime Time (23:00 horas).

'La Noche de Aimar' es un programa semanal de entrevistas en el que Aimar Bretos traslada a la televisión la esencia y la personalidad que le han convertido en uno de los periodistas más aclamados y reconocidos del panorama actual. Cada semana, Bretos recibirá a invitados de primer nivel de diferentes ámbitos, con los que profundizará en aspectos clave de su trayectoria, de su carrera o de la actualidad. Además, el programa dará voz a personalidades desconocidas que tengan algo que aportar y de las que podamos aprender.

Los actores José Sacristán y Juan Diego Botto serán los invitados del primer programa, que contará también con la visita de Blanca Madurga, la uróloga que más sabe del país. Para hablar con ella y descubrir junto al espectador todo lo que debemos conocer del pene, Bretos contará con la colaboración de tres amigos: Thais Villas, David Pastor Vicco y Elvira Lindo.

Con estos ingredientes, 'La Noche de Aimar' aterriza en laSexta siendo fiel al ADN de la cadena. Una identidad propia basada en combinar la actualidad y el entretenimiento de forma única e innovadora, y que se lleva forjando a lo largo de 20 años de historia. En este tiempo, esta manera inconfundible de hacer televisión ha llevado a laSexta a afianzarse como la tercera cadena privada más vista de nuestro país, un liderazgo sobre su principal competidor que continúa vigente en la actual temporada y que aspira a seguir revalidándose de la mano de grandes apuestas como esta.

'La Noche de Aimar' es una producción de Atresmedia en colaboración con Newtral, que se podrá ver también fuera de España a través de atresplayer Internacional.

Así es 'La Noche de Aimar'

Si por algo se caracteriza Aimar Bretos es por su estilo inconfundible a la hora de abordar una entrevista. Una personalidad única que se mantiene intacta en el programa y que se basa en generar conversaciones pausadas y sin interferencias, como las que se verán cada semana con los diferentes invitados de primer nivel que le acompañan en plató.

Para lograr este efecto, el espacio es clave. En 'La Noche de Aimar', Bretos sorprende con un plató diferente e innovador en el que el tenue juego de luces, el uso de elementos proyectados y la escenografía minimalista se combinan para crear una ambientación íntima y muy especial que traspasa la pantalla y que no dejará a nadie indiferente.

'La Noche de Aimar' también dará voz a personas desconocidas de las que tenemos mucho que aprender. Cada semana, Aimar Bretos recibirá a todo tipo de perfiles de diferentes facetas, con el objetivo de profundizar en su experiencia y en sus conocimientos. Para ello, contará en cada entrega con la colaboración de diferentes rostros conocidos, los denominados "amigos de Aimar".

Sólida y reconocida trayectoria

Aimar Bretos (San Sebastián, 1986) es uno de los periodistas más destacados del panorama español actual. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, comenzó su trayectoria muy joven en la radio local. En 2008 se incorporó a la Cadena SER, donde desarrolló gran parte de su carrera en los servicios informativos y en el programa 'Hoy por Hoy', consolidándose como una de las voces más reconocibles de la cadena. En 2019 fue nombrado subdirector y, en julio de 2021, asumió la dirección de 'Hora 25', donde ha reforzado su posición como uno de los periodistas y comunicadores de referencia en el ámbito de la información política.

A lo largo de su trayectoria ha combinado la dirección y presentación radiofónica con nuevos formatos sonoros y proyectos especiales, adaptándose a las nuevas formas de consumo audiovisual. Su labor ha sido reconocida con importantes galardones del sector, entre ellos la Antena de Oro y el Premio Ondas, distinciones que avalan su rigor, capacidad de análisis y contribución a la innovación en el sector.

Con 'La Noche de Aimar', Bretos compaginará esta nueva faceta televisiva con la dirección del programa 'Hora 25' en la Cadena SER.

laSexta, un equipo inmejorable de comunicadores

Con 'La Noche de Aimar', Aimar Bretos se suma en su nueva etapa profesional a un equipo de grandes presentadores y comunicadores de la talla de El Gran Wyoming, Sandra Sabatés, Alfonso Arús, Alberto Chicote, Antonio García Ferreras, Nuria Roca, Jordi Évole, Iñaki López, Cristina Pardo, Dani Mateo, Josep Pedrerol, Glòria Serra, José Yélamo, Ana Pastor, Helena Resano, Gonzo, Rodrigo Blázquez, Mamen Mendizábal, Joaquín Castellón, Ana Cuesta o Gotzon.

Un plantel inigualable al que, recientemente, se sumaba también Marc Giró, que ya triunfa en laSexta con su nuevo programa, 'Cara al Show'.

laSexta, un pedazo de cadena

Hace 20 años, laSexta llegó con una nueva forma de hacer televisión: más cercana, valiente y directa. Dos décadas después, mantiene intacta esa mirada propia, basada en el rigor, la innovación, la diversidad, el directo y una personalidad que la hace única. Un recorrido en el que ha demostrado que es posible hacer una televisión con carácter, compromiso y pasión por la actualidad y en la que el análisis convive con el entretenimiento, el humor, la ficción y el deporte.

Aimar Bretos se incorpora a laSexta coincidiendo con la celebración de este 20 aniversario. En todo este tiempo, la cadena ha construido un sello de entretenimiento propio, reconocible y diferencial dentro del panorama televisivo. Formatos como 'El Intermedio', 'Zapeando', 'Aruser@s' o 'Lo de Évole' han consolidado una forma de hacer televisión donde la información y el entretenimiento conviven con naturalidad, marcando agenda y formando parte del debate social sin renunciar nunca al componente lúdico y accesible.

Así, a lo largo de estas dos décadas, laSexta ha logrado consolidar programas que se han convertido en auténticos hitos de la televisión y que trascienden su propio éxito. Marcas reconocibles que son referentes en sus ámbitos como 'Salvados', 'Pesadilla en la cocina', 'El Objetivo', 'Lo de Évole', 'Más vale tarde', 'Al rojo vivo', 'Jugones', 'El intermedio' o 'Aruser@s'.

Esta fórmula ha permitido a laSexta consolidarse como la tercera cadena privada más vista de nuestro país. laSexta acumula 13 años consecutivos por delante de su principal competidor, al que también se impone en la presente temporada. Además, ha logrado en marzo su mejor dato mensual desde junio de 2025, un 6,5%.

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