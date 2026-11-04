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Coach de 'La voz'

Pablo López, sobre las broncas de Mika en 'La Voz': "Es increíble que te regañe un lord inglés"

El cantante desvela en Cara al Show una divertida anécdota sobre su convivencia con el artista británico, que no duda en llamarle la atención por sus modales en la mesa.

Pablo López, sobre las broncas de Mika en 'La Voz': "Es increíble que te regañe un lord inglés"

Pablo López comparte en Cara al Show una anécdota desconocida de su paso por 'La Voz', que tiene como protagonista a uno de sus compañeros de programa: Mika. El cantante, que vuelve a ejercer de coach en el talent musical, ha confesado una de las cosas que más le llama la atención de su convivencia con el artista británico.

Después de que el presentador le preguntara por algún "secreto del programa", el malagueño ha contado que suele compartir las comidas con Mika, Melendi y Mimi. Un momento de descanso en el que también queda espacio para las bromas, aunque el cantante reconoce que no siempre sale bien parado. "Soy un poco desastre comiendo", explica el malagueño. El problema llega cuando sus hábitos en la mesa chocan con los modales de su compañero. "Es increíble que te regañe un lord inglés porque tú le eches un poco de mostaza al pollo y te dejes el sobre al lado", relata entre risas.

Pero pese a las regañinas, el artista británico no pierde su encanto. "Es un ser de luz tremendo, pero nunca me han regañado más y además en inglés", concluye el cantante, dejando claro que su amistad con Mika sobrevive incluso a los pequeños conflictos a la hora de comer.

*Este programa fue grabado antes de la tragedia ferroviaria de Urda. Cara al Show expresa toda su solidaridad y apoyo a las víctimas.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Pablo López, Gabriel Rufián y Manuel Jabois en atresplayer.

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