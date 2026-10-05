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El pique viral de Mika con Melendi por imitarle en La Voz: "Yo no tengo acento"

"Melendi me imita muy mal, es la verdad", afirma rotundo Mika en este vídeo después de que el asturiano le imitara en el plató de 'La Voz'. Y es que el italiano asegura que él no tiene acento.

El pique viral de Mika con Melendi por imitarle en La Voz: "Yo no tengo acento"

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el pique de Mika con Melendi en 'La Voz'. Y es que el italiano se ha picado después de que el asturiano le imitara en el plató. "Melendi me imita muy mal, es la verdad", asegura Mika en este vídeo.

"Yo no tengo acento", afirma tajante Mika después de las risas de Melendi, que, incluso, hace los típicos gestos italianos con la mano. Tras escucharle, Alfonso Arús responde a Mika: "Todos tenemos acento".

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