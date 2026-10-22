Óscar Puente confiesa que vivió con sus padres hasta los 32 años: "Me fui de casa cuando me casé y ni así"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible repasa en Cara al Show su relación con su familia y la influencia de su madre, que "le apuntó al PSOE, a esquí y a golf".

Durante su entrevista con Marc Giró, Óscar Puente ha recordado cómo fue su juventud, marcada por el deporte y, sobre todo, por la influencia de su madre. "Yo con 32 años seguía viviendo en casa de mis padres, me fui de casa cuando me casé y ni así, porque el primer año de matrimonio lo pasé en casa de mis padres con mi mujer", ha desvelado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.

El político explica que la situación se prolongó mientras esperaban a que terminaran las obras de su vivienda. "Vivimos realidades que, aunque la gente no lo crea, son las mismas que las de los demás: n

La charla también da pie a repasar la trayectoria deportiva del ministro, que ha practicado fútbol, balonmano, waterpolo, baloncesto e incluso béisbol durante una estancia en Estados Unidos. Además, fue monitor de esquí, una experiencia sobre la que Giró no puede evitar preguntarle si se ligaba mucho. "Hay parte de mito y realidad, pero se ligaba un poquito", reconoce Puente.

El ministro desvela que fue su madre quien le apuntó a esquí cuando tenía 13 años y que, a los 32, también le animó a practicar golf.

Y es que, si hay una figura que ha marcado la vida de Óscar Puente, esa es su madre. "Yo me he educado y he crecido en un matriarcado", afirma el ministro. "Mi madre me apuntó al PSOE en el año 90. Mi madre era militante mucho antes que yo, mucho antes lo fue mi abuelo, era una cosa inevitable que iba a suceder", comenta entre risas. "Nadie te quiere más que tu madre y nadie te aconseja mejor que tu madre".

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Óscar Puente, María Patiño y Fito Paez en atresplayer.

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