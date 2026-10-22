Óscar Puente asegura que es más 'swiftie' que Pedro Sánchez: "Yo fui al Bernabéu a ver a Taylor Swift, el presidente creo que no"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible recuerda en Cara al Show su pasado como DJ y desvela su pasión por Taylor Swift, de la que se declara fan desde hace años.

Óscar Puente tiene una faceta musical que pocos conocen. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha recordado en Cara al Show su pasado como DJ después de que Marc Giró mostrara en el plató una fotografía suya pinchando música durante su etapa como alcalde de Valladolid.

"Era alcalde de Valladolid, mi primer mandato, y esto es un sitio que se llama el Berlín donde salía con un amigo al que le gustaba mucho la DJ y siempre estaban hablando detrás de la barra", recuerda el político, que explica cómo terminó aquella historia. "Les veía tan bien que le dije que le daba el relevo y así podían hablar tranquilamente", cuenta. El dueño del bar le hizo una fotografía y la publicó en Twitter, lo que provocó una auténtica polémica. "Y se lió, en negativo, ¡si eres alcalde no puedes salir un sábado y pinchar, está muy mal visto!", lamenta entre risas.

Preguntado sobre sus gustos musicales, Puente confiesa que suele elaborar sus propias listas en Spotify y que siente especial predilección por los años ochenta. "Es la que más me gusta, a mis hijas les encanta", explica.

Aunque hay una artista que ocupa un lugar especial entre sus preferencias: Taylor Swift. "He sido muy 'swiftie' siempre", reconoce el ministro, que no duda en compararse con Pedro Sánchez después de que Marc Giró le comente que el presidente del Gobierno también es fan de la cantante. "No vamos a pelearnos, pero creo que soy más 'swiftie' que Pedro Sánchez", asegura. "Yo fui al Bernabéu a verla y creo que él no fue", sentencia entre risas.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Óscar Puente, María Patiño y Fito Paez en atresplayer.

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