Óscar Puente, sobre su "creativa" pero "contenida" actividad en X: "Siempre actúo en defensa propia"

"Ameba suelta", "destripaterrones"...son algunas de las "perlas" que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible lanza en X, una red social que asegura consultar nada más levantarse: "Y tengo capacidad creativa para más, pero me tengo que contener".

A ritmo de Harry Styles. Así ha entrado al plató de Cara al Show Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, para enfrentarse a las preguntas de Marc Giró, que no ha tardado en poner sobre la mesa uno de los temas que más caracterizan al político: su actividad en X.

"Fracciones de segundos". Así de rápido responde Puente cuando el presentador le pregunta cuánto tiempo pasa desde que se levanta hasta que coge el móvil para consultar la red social. "Mi mano izquierda va a la mesilla y lo primero que hago es abrir X", reconoce entre risas.

Pero ¿cuántos mensajes llega a publicar al día? El ministro explica que depende de la jornada, aunque su media está "entre los 12 y los 20 tuits". "Es poco, tengo capacidad creativa para más, pero me tengo que contener", bromea Puente, señalando que sus numerosos desplazamientos le proporcionan el tiempo perfecto para dar rienda suelta a esa "creatividad".

Una afición que, sin embargo, no siempre cuenta con la aprobación de su entorno. "Me dicen de todo", admite sobre las reacciones de las personas cercanas a él. Aun así, "borra pocos mensajes".

"Me defiendo, nada más

Marc Giró reconoce que le encanta "el rollo patatero" que se llevan los políticos en X y aprovecha para preguntarle si Pedro Sánchez le ha llamado alguna vez para pedirle que modere su actividad en la red social. "Me han dejado por imposible, alguna vez públicamente ha dicho que le gustaría que 'alguien' le llevara twitter (X), pero no me he dado por aludido", reconoce entre risas, remarcando que su cuenta "no la toca nadie".

Es así que Marc Giró repasa algunas de sus 'perlas', entre ellas "tontolaba", "ameba suelta", "destripaterrones", "tolai", "bulero", "analfabeto", "imbécil" y "mendrugo".

Ante semejante repertorio, el presentador le pregunta si se ha arrepentido de alguno de estos "insultos". "Ahí reconozco mis orígenes, soy de la tierra de Delibes, allí hay un castellano bastante sofisticado. No me arrepiento porque siempre actúo en defensa propia, los que dicen eso de 'Pedro Sánchez hijo de puta' son otros, yo lo que hago es defenderme, nada más", sostiene.

Por ello, Marc Giró le hace un regalo muy acorde con la conversación: 'El gran diccionario del argot. El soez', una obra dedicada al español cotidiano, popular, familiar, coloquial y malhablado. Una herramienta con la que "podrá seguir ampliando su vocabulario".

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Óscar Puente, María Patiño y Fito Paez en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.