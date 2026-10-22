María Patiño, sobre su "travesía en el desierto" alejada de la televisión: "De repente, el teléfono no sonaba"

María Patiño no oculta su emoción tras su fichaje por Cara al Show, pero advierte a Marc Giró. Tras casi un año sin pisar un plató, ahora le llueven las ofertas tras su incorporación al equipo del programa de laSexta.

Marc Giró repasa con María Patiño la entrevista que la nueva colaboradora de Cara al Show concedió a Martín Bianchi en El País en la que hablaba de su "travesía en el desierto" tras llevar casi un año alejada de la televisión.

Durante este tiempo, no quería ni encender la televisión: "De repente, deja de sonar el teléfono. Entonces, yo tomé conciencia. Me adelanté y no me equivoqué. Sabía que me venía un largo camino muy diferente al que yo he vivido durante tantos años en los que no he parado y he sido muy afortunada". "Era una travesía en el desierto que yo no supe gestionar", reconoce.

En estos casos, asegura, hay dos opciones en la vida, pero "hay un momento en el que te tienes que levantar y decir 'quiero continuar'". La frase motivacional se convierte en una especie de mantra que adopta también Marc Giró, que no duda en gritar a dúo eso de "quiero continuar".

Su plan B era poner un negocio, pero no sabía muy bien de qué. "Estaba viendo que funciona muy bien lo de las uñas, pero no sé hacer uñas", admite entre risas. Ahora, en su regreso, vuelve a estar tan nerviosa como la primera vez frente a la cámara. "Es bueno tener miedo", afirma.

De hecho, desde que se ha dado a conocer que es la nueva colaboradora de Cara al Show, a María le ha salido algún que otro pretendiente. "Le he dicho que tengo una relación íntima contigo, pero que en mi cama cabe más gente", le advierte a Giró, que se muestra dispuesto a hacer espacio entre sus sábanas.

Lo que le está pasando ahora ya lo había soñado. Ella tiene sueños premonitorios, como la primera vez que apareció en televisión, con Ana Rosa Quintana. Hace mucho que no se llaman. Si la llamara ahora... le haría caso depende de para qué, pero no cree que quiera meterse en la cama con Marc y con ella.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Óscar Puente, María Patiño y Fito Paez en atresplayer.

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