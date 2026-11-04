La obsesión de Pablo López con su perfume descatalogado: "Me he ido fuera de España a buscarlo, tengo 16 botes"

El músico se sienta frente a Marc Giró en Cara al Show para presentar su último disco, 'El cuarto', y termina revelando una curiosa anécdota sobre la fragancia que se ha convertido en su tesoro más preciado.

Pablo López tiene una relación muy especial con su perfume y está dispuesto a hacer lo que haga falta para no quedarse sin él. El músico y compositor ha visitado Cara al Show para presentar su último disco, 'El cuarto', pero entre risas, ha terminado desvelando una curiosa obsesión. "Desde chico me ha pasado que todo lo que me gustaba me lo quitaban, como unos cereales que había, ¡y una marca de leche también!", bromea el artista al explicar su particular historial de productos desaparecidos.

El problema llegó cuando encontró un perfume con el que se sentía a gusto, una fragancia que también le permite "recibir cumplidos por su olor". Sin embargo, la alegría le duró poco ya que el producto dejó de comercializarse. "Me he ido con el coche fuera de España a buscarlo", desvela el compositor, que confiesa tener "16 botes" guardados: "Según me dicen son los últimos que quedan".

*Este programa fue grabado antes de la tragedia ferroviaria de Urda. Cara al Show expresa toda su solidaridad y apoyo a las víctimas.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Pablo López, Gabriel Rufián y Manuel Jabois en atresplayer.

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