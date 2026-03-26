La emoción de Bustamante al encontrarse por sorpresa con Pablo López por el monte en su cumpleaños

"¡Cómo no me voy a encontrar a mi hermano por mi cumpleaños caminando por el monte!", afirma alucinado David Bustamante mientras abraza a Pablo López en este vídeo.

David Bustamante ha celebrado su cumpleaños delante de los medios de comunicación apagando las velas de su tarta. El cantante, que ha cumplido 44 años, atraviesa una gran momento profesional y personal. "Está muy bien con Yana Olina, que también ha sido su cumpleaños", destaca Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde enseña el vídeo viral del cantante junto con otro amigo famoso.

"Mientras salía a hacer algo de deporte coincidiendo con el día de su cumpleaños, fijaos con quién se ha encontrado", destaca la colaboradora de Aruser@s mientras enseña las imágenes. En el vídeo se puede ver la emoción de David Bustamante al encontrarse a Pablo López.

"¡Cómo no me voy a encontrar a mi hermano en mi cumpleaños caminando por el monte!", afirma David Bustamante mientras abraza a su amigo, con el que comienza a cantar 'Cumpleaños feliz'. "También es casualidad salir a hacer ejercicio y encontrarte con otra celebridad", afirma, por su lado, Alfonso Arús.

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