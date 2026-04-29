El nuevo proyecto de Almodóvar, Najwa Nimri y el látex de Kim Kardashian: los mejores momentos de Cara al Show

Pedro Almodóvar y Najwa Nimri revolucionan Cara al Show junto a Marc Giró: desde el adelanto de la que podría ser la próxima película del cineasta manchego, a las rarezas más extremas de la actriz.

Pedro Almodóvar y Nawja Nimri han sido los segundos invitados de esta segunda noche de Cara al Show con Marc Giró.

Una velada que ha arrancado con Samantha Hudson interpretando 'Pecadora', en homenaje a Bibiana Fernández en 'Tacones lejanos', antes de que el director manchego soltase uno de los grandes momentos de la noche desvelando lo que podría ser su próximo proyecto: una historia que parte de OnlyFans. "Dramáticamente hablando, es una peripecia que dos personas que no deberían encontrarse acaben haciéndolo", explics, sobre una película que "ya tiene escrita" y que supondrá su regreso al humor: "Al humor negro".

La conversación también ha servido para repasar el impacto emocional y cultural de su cine. Desde el recuerdo de la madre de Marc Giró proclamando "ha llegado la democracia a España" tras ver 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', hasta las personas que se acercan todavía hoy a darle las gracias por 'La ley del deseo': "Siempre hay alguien que me dice que salió del armario gracias a esa película".

Entre recuerdos personales, Almodóvar también ha charlado de sus amistades: Dua Lipa, Harry Styles y hasta de un incómodo momento con Charlene de Mónaco durante el Baile De la Rosa dedicado a la Movida madrileña y a su cine.

Uno de los momentos más reveladores ha sido el recordar su operación de espalda y cómo el rodaje de 'Julieta' terminó convirtiéndose casi en una terapia inesperada. "Cuando dije 'motor, acción', el dolor desapareció. Es lo que me condena a seguir rodando", ha confesado entre risas.

La noche también ha dejado espacio para el universo imprevisible de Najwa Nimri, que ha acudido para hablar de la segunda temporada de 'Punto Nemo'. La actriz ha recordado cómo se incorporó al rodaje prácticamente de un día para otro "con lo puesto", incluida una chaqueta que acabó convirtiéndose en pieza clave de su personaje.

Entre confesiones sobre su obsesión con el vestuario, como el mítico traje de látex de 'Insiders', juegos con guantes de látex junto a Giró y su fascinación por la inteligencia artificial, la actriz ha regalado al programa algunos de los momentos más surrealistas de la noche: desde su incapacidad para soportar ciertos sonidos cotidianos, como una cucharilla removiendo una taza o el roce de un chándal deportivo, hasta la imagen definitiva de la noche: "El perro se caga y la rumba pasa".

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