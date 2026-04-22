Así responde Marc Giró en 'Cara al Show' a los que le acusan de tener "una máscara" y "ser un personaje"

Durante su entrevista a Jordi Évole y Eduardo Casanova en la que hablan de las mascarillas y la heterosexualidad, Marc Giró aprovecha para lanzar un rotundo mensaje a los que le dicen que tiene "una máscara".

Jordi Évole y Eduardo Casanova visitan a Marc Giró en el plató de Cara al Show para hablar de Sidosa, el documental producido por el periodista y protagonizado por el actor en el que Casanova cuenta su historia tras descubrir que tenía VIH siendo adolescente. En aquel momento, Casanova era una de las caras más conocidas de España porque interpretaba el papel de 'Fidel' en la serie 'Aída'.

Tras hablar del documental, Marc Giró pregunta a Eduardo Casanova por uno de sus países favoritos: Taiwán. "¡Lo has dicho!, ¡has sido una traicionera!", destaca, por su parte, el actor, que explica que "no hay que hablar de Taiwán" porque no quiere que vaya la gente. "Japón está masificado por el turismo, es un parque de atracciones, yo me voy a otro país, pero no hay que decirlo para que no vaya la gente", detalla Eduardo Casanova.

"Estáis hablando de Taiwán como si fuera un pueblo de Castilla la Mancha", bromea por su lado Évole en el plató, donde Marc Giró enseña imágenes de las originales compras que el actor hace en este país que no quiere mencionar. Por ejemplo, mascarillas. "Allí puedes encontrar de todo", destaca el actor, que confiesa que "Jordi Évole la piel no la tiene bien". Después de que el propio periodista cuenta una anécdota sobre una mascarilla que se puso, Eduardo Casanova realiza una divertida reflexión: "Hay una cosa de que a los heterosexuales estas cosas les hace gracia. Hay una cosa que creo que la propia heterosexualidad echa la mascarilla para afuera".

"Yo pongo una mascarilla a Marc Giró y se le queda pegada", afirma Eduardo Casanova al presentador de Cara al Show, que aprovecha para lanzar un irónico mensaje a los que le critican: "Yo soy una mascarilla, la gente me dice que tengo una máscara y que soy un personaje. Por supuesto, un día me hice el skin routine y se me ha quedado pegada, yo ya no sé quién soy, soy un personaje". "Has hablado un poco como Antonia dell'atte", afirma, entre risas, Eduardo Casanova.

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*Puedes ver en atresplayer el programa completo de Cara al Show con Marc Giró