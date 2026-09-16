Marc Giró ironiza sobre quienes presentan a los migrantes como terroristas: "¿Te cuelgas dos bombas y te tiras al mar?"

Marc Giró repasa en 'Cara al Show' algunos de los discursos que presentan a las "personas migrantes como delincuentes", planteando cómo sería el supuesto "plan de un terrorista en su llegada a Ceuta".

Marc Giró repasa en su monólogo de 'Cara al Show' algunas de las ideas sobre las personas migrantes que se deslizan estos días "como quien no quiere la cosa" en "tertulias y corrillos fachosos", especialmente a raíz de la crisis humanitaria de Ceuta.

"Muchos analistas están convencidos de la existencia de vida extraterrestre, pero se sorprenden de que las personas migrantes que han conseguido llegar vivas a Ceuta tengan teléfono móvil, ¿esto cómo es?", plantea con ironía el presentador.

"Te dicen: 'Si tiene teléfono móvil, tan mal no estarán'", continúa Giró, que compara esta preocupación con la falta de sorpresa ante la fortuna del rey de Marruecos, Mohamed VI, que cifra en torno a 5.700 millones de dólares: "¿Tú sabes cuántos teléfonos móviles te puedes comprar?".

El presentador de laSexta denuncia carga también contra quienes relacionan directamente a las personas migrantes con la delincuencia y el terrorismo. "A ojos de estos analistas geopolíticos, ya eres terrorista, presuntamente terrorista, hasta que se demuestre lo contrario. Todo son terroristas que aprovechan el follón para colarse en Europa y perpetrar atentados. ¿Ustedes se creen que los terroristas son tontos?", pregunta Giró, que plantea cómo sería ese supuesto plan: "¿Cómo creen que funciona esto del terrorismo? Que viene el jefe de los terroristas, te dice que te cuelgues dos bombas del cinturón, te tires al mar y que aprovechando el follón entres a nado a Ceuta y una vez allí perpetres el atentado?".

"Si has llegado todo mojado, las bombas con toda la pólvora mojada que se queda en nada, la mecha mojada, el encendedor mojado, los oídos tapados porque, aparte de terrorista, eres gilipollas y te has dejado los tapones de la piscina en casa, ¿no?", lanza el presentador del programa.

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