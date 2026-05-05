Marc Giró confiesa en Cara al Show que tendría "una noche de pasión" con Gabriel Rufián: "Yo creo que va a suceder"

Berto Romero pregunta a Marc Giró con qué político tendría una noche de pasión. El presentador de Cara al Show lo tiene claro. Es más, asegura que él cree que "sucederá".

Después de entrevistar a Berto Romero y Judit Martín sobre su nueva película, 'Pizza Movies', Marc Giró somete a los actores a un divertido reto en el plató de Cara al Show. El presentador y los actores se retan a contestar a preguntas difíciles y personales de unos sobres que les ha dado el equipo del programa. Sin embargo, siempre tienen la posibilidad de no contestar. Eso sí, para 'salvarse' de responder, deberán comer un trozo de una pizza que tiene ingredientes asquerosamente 'gourmet' como semen de salmón, corazón de vaca, grillos o gusanos.

"Tú prefieres votar a Vox que comer la pizza", bromea Marc Giró con Judit después de que la actriz haya respondido que ha votado a Vox en las anteriores elecciones generales. Por su parte, Judit pregunta a Berto Romero por quién es mejor cómico, Andreu Buenafuente o Silvia Abril. Puedes ver la reacción de Berto Romero en el vídeo principal de esta noticia, donde, por su parte, el actor pone en apuros a Marc Giró con otra pregunta: "¿Con qué político en activo tendrías un noche de amor?".

"Creo que se refiere a sexo, eh", señala Berto Romero al presentador de Cara al Show, que confiesa en el vídeo: "Por supuesto, y yo creo que va a ser... con Gabriel Rufián".

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