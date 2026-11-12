Youssef Ouled, sobre el "ciclo de la criminalización" y el racismo de la IA: "Los datos los obtiene de actuaciones policiales racistas"

Youssef Ouled cuenta en Cara al Show que forma parte de 'AIgoRace', una iniciativa de las muchas que sacan adelante que pretende señalar que en la sociedad hay un problema de racismo, incluso en la Inteligencia Artificial.

El activista, periodista, consultor, conferenciante y también escritor Youssef Ouled cuenta en Cara al Show que forma parte de 'AIgoRace', una iniciativa de las muchas que sacan adelante que pretende señalar que en la sociedad hay un problema de racismo. "Investigamos cómo todo ese racismo también permea en el ámbito de los derechos digitales, el desarrollo de las tecnologías y de los sistemas de Inteligencia Artificial", explica a Marc Giró.

Youssef pone un ejemplo acerca de la IA: "Hay una cosa de la que se vanagloria muchísimo la Policía. Ahora se desarrollan tecnologías que son capaces de 'predecir' la criminalidad en los barrios. Esos sistemas se entrenan con datos policiales. Los datos que han sido obtenidos sesgados racialmente por las actuaciones policiales racistas van a entrenar a máquinas para decirnos qué barrios son peligrosos", explica.

Es lo que él llama en su libro, 'La frontera del azar', 'el ciclo de la criminalización'. "Si estás controlando mucho más a un segmento de la población concreto, vas a encontrar mucho más en esa población, pero no porque sea más propensa al crimen, sino porque solo estás centrado en ella", afirma.

En la entrevista en el programa de laSexta, Ouled reflexiona sobre el racismo estructural y las barreras que siguen afrontando las personas migrantes y racializadas, pese a los años de Gobierno progresista. A través de su libro, el activista denuncia la discriminación policial, las trabas administrativas y la criminalización de la población musulmana.

También cuestiona la política migratoria española y la actuación de las instituciones ante las vulneraciones de derechos humanos en las fronteras. Todo ello salpicado por experiencias personales que dejan estupefacto a Marc Giró. Oudef advierte de que el racismo no depende únicamente de quién gobierne, sino que está profundamente arraigado en las estructuras de la sociedad.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Jon Kortajarena, Luis Tosar y Luisa Mayol y Youssef M. Ouled en atresplayer.

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