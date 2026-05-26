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Como actriz

Inma Cuesta desvela que le piden quitar el acento andaluz en trabajos en Madrid: "Piden castellano neutro, ¿qué es eso? ¡La gente es de sitios!"

Inma Cuesta destaca que con su personaje en la serie Berlín ha hecho "de todo" y, por fin, ha podido hacer de andaluza y sacar su acento, algo que no le suele ocurrir ya que en la mayoría de sus proyectos le piden tener "castellano neutro".

Inma Cuesta y Marc Giró

Inma Cuesta, una de las mujeres más queridas y admiradas del cine y la televisión en España, visita el plató de Cara al Show para hablar de la nueva y última temporada de la serie 'Berlín'.

"Es la segunda entrega, por lo que si no has visto la primera parte puedes ver esta porque es otra aventura de Berlín", explica la andaluza, que destaca que "es una temporada muy ibérica porque gran parte se ha desarrollado en Sevilla, además de en Donosti y Peñíscola". Inma Cuesta explica que su personaje, Candela, es una carterista que hace "de todo": "Te roba, te echa las cartas, te baila...".

Pero, sobre todo, es andaluza, algo que a la actriz le hace especial ilusión. Y es que, como explica la actriz, no tiene "tantos personajes así": "Normalmente, cuando vas de Madrid, te piden castellano neutro". "¿Qué es eso?, porque digo que la gente es de sitios", destaca Inma Cuesta, que resalta que "está guay cuando puedes hacer honor a tu acento".

"Yo tengo muy bien oído y nunca me han tenido que llamar al orden porque castellanizo bien", destaca la actriz, que cuenta una divertida anécdota: "Me ha llegado a pasar que me dijeron, 'qué bien haces de andaluza' y pensé, 'si es que lo soy'".

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