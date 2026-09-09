El inesperado regalo de Álex de la Iglesia a Carmen Maura: "Lo hace cuando me quiere convencer de algo"

Al igual que Marc Giró, Carmen Maura es una fanática de las barbies. "¿Podemos decir que si A Carmen maura le regalas una barbie la compras?", destaca el presentador a la actriz, que lo confirma.

Marc Giró entrevista a Carmen Maura como primera invitada y madrina de la segunda temporada de Cara al Show. El presentador del programa confiesa que hace poco stuvo en casa de la conocida actriz y le llamaron la atención varias cosas que vio: "Vi mucho cacharro de gimnasio repartido por tu casa".

"¿Tu casa es tu gimnasio?", pregunta Marc Giró a Maura, que responde tajante: "No, mi casa es mi casa, pero tengo todo repartido". "Que lo tenga todo ahí no quiere decir que todo el día esté haciendo gimnasio, pero eso me recuerda que tengo que hacerlo", explica la actriz a Giró, que confiesa que no le gusta hacer reporte.

Por otro lado, el presentador destaca las barbies de Carmen Maura, algo que tienen en común. "Yo conocí a Barbie siendo ya mayor y me encanta porque de pequeña las muñecas no tenían nada que ver", explica la actriz, que guarda las barbies en cajas: "Cuanto tengo tiempo juego con ella".

Además, Giró resalta que hasta el director de cine Álex de la Iglesia le ha regalado barbies: "Sí, cuando le cuesta convencerme para una cosa", confiesa Carmen Maura, entre risas, en este vídeo al presentador, quien le pregunta: "¿Podemos decir que si a Carmen Maura le regalas una barbie la compras?". "Sí, me compras", reconoce Maura, que destaca que en el camerino se ha encontrado una.

*Puedes volver a ver el programa de 'Cara al Show' con Carmen Maura, Victoria Luengo y Gonzo en atresplayer.com

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