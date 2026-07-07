Hoy, 'Cara al Show' cierra su primera temporada con Quim Gutiérrez, Roberto Leal y Joan Pradells

El actor Quim Gutiérrez presenta su nueva película 'Haciendo amigos', producida por Santiago Segura, el presentador Roberto Leal promociona su primera novela 'El sótano' y Joan Pradells, referente del culturismo en España, cierra el último programa de temporada.

Esta noche, laSexta estrena la última entrega de la primera temporada de Cara al Show. Una noche donde Marc Giró recibe en plató al actor Quim Gutiérrez, y al presentador de 'Pasapalabra', Roberto Leal. Además, Marc Giró entrevista a Joan Pradells, un referente culturista español.

Esta semana, el primer invitado es Roberto Leal, que triunfa al frente de 'Pasapalabra' y acaba de publicar su primera novela, 'El Sótano'. Un thriller sobre la obsesión, la vigilancia y los límites de la privacidad. Además, descubre algunos aspectos desconocidos de su vida personal.

El segundo invitado es Quim Gutiérrez, que presenta su nueva película 'Haciendo amigos', una comedia producida por Santiago Segura que invita a cuestionar prejuicios y ponerse en el lugar de los demás. Habla de cine, pero también de su sorprendente afición por la ornitología y sus exhaustivos conocimientos de anatomía.

Y para finalizar, Marc Giró entrevista a Joan Pradells, un referente del culturismo en España, que está arrasando en redes sociales.

'Cara al Show' es una producción de Atresmedia en colaboración con Minuto de Barras. Además de en laSexta, el nuevo formato presentado por Marc Giró se puede ver fuera de nuestras fronteras a través de Antena 3 Internacional y atresplayer Internacional.

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