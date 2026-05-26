"¿Has hecho la serie drogada?": Marc Giró alucina con la anécdota de Inma Cuesta con un conejo mientras grababa 'Berlín'

Inma Cuesta explica a Marc Giró cómo ha sufrido varias reacciones alérgicas al grabar con Pomelo, un conejo, la serie 'Berlín': "Lo tenía que poner en la cara, el pecho... y salí allí que me moría, me costaba respirar".

Inma Cuesta visita el plató de Cara al Show para hablar con Marc Giró de su aparición en la serie 'Berlín'. La actriz explica que más que una segunda temporada, se trata de una "segunda entrega" ya que aunque no hayas visto la primera, puedes ver la segunda porque "es otra aventura" distinta de Berlín, interpretado por el actor Pedro Alonso. La actriz interpreta a Candela, una carterista andaluza que hace "de todo": "Te roba, te echa las cartas, te baila...".

Sin embargo, Inma Cuesta cuenta el mal rato que pasó grabando alguna de las escenas de la exitosa serie por su alergia. "Yo tengo alergia a algunos animales, entre ellos, el gato, me encierras con un gato y yo muero", explica la actriz, que explica que en algunas de las escenas tuvo que graba con Pomelo, un conejo, "en la cara o el pecho": "Salí de allí que me moría, me empezó a picar la nariz, me costaba un poco respirar...".

"Entendí que había un problema con el conejo, pero ya era tarde porque me tenía que hacer toda la temporada", recuerda la actriz, que explica que grabó con el conejo, pero, eso sí, "a distancia y con antiestamínico". "¿Has hecho la serie drogada?", pregunta divertido Marc Giró a Inma Cuesta, que contesta en el vídeo principal de esta noticia: "Drogada un poquito".

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