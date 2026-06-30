"Es de la vida de la gente": Antonio Orozco emociona al revelar cómo sus fans han dado forma a su nueva gira

El cantante visita Cara al Show y explica cómo ha involucrado a sus seguidores en la creación del repertorio de una gira con la que recorre España tras convertirse en uno de los artistas más taquilleros del año.

Además de protagonizar una auténtica odisea para llegar al plató de Cara al Show, Antonio Orozco vive uno de los mejores momentos de su carrera. El cantante se convierte en el tercer artista español más taquillero del año y reconoce que, pese a sus 26 años sobre los escenarios, sigue sintiendo vértigo cada vez que presenta un nuevo espectáculo.

"Cuando presenté la primera gira tenía más miedo que vergüenza. Volver con canciones nuevas, todo el mundo sabe lo que es eso. Estaba acojonado y, de verdad, hay noches en las que subo al escenario y no me lo creo. Después de 26 años intentándolo, a veces siento que no quiero que se acabe", confiesa el artista emocionado.

Tras el éxito de 'La Gira de Mi Vida', Marc Giró le pregunta por el significado del título de su nuevo tour, 'La Gira de Tu Vida'. El artista explica que el cambio responde a una decisión muy meditada tras comprobar que, en la anterior gira, miles de personas se quedaron sin entrada.

A través de la iniciativa 'Las Champions Orozco', el artista comenzó a pedir en redes sociales que votaran sus canciones favoritas. De un repertorio de más de cien canciones, el público seleccionó temas que sirvieron como base para construir el repertorio definitivo. "Con esa información pudimos construir el 'setlist' que la mayoría de la gente quiere escuchar", explica el cantante, que insiste en que este tour pone el foco en sus seguidores. "Esta gira es de la vida de la gente. No es tanto una gira de mi vida, sino de la vida de la gente", afirma.

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