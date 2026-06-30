¿Será capaz Antonio Orozco de reconocer a un cantante profesional sin escucharlo? Así es el reto de Cara al Show

El presentador pone a prueba su instinto de 'coach' de La Voz con un juego donde tiene que descubrir quién es el cantante profesional sin poder oír una sola nota.

Marc Giró despide la entrevista con Antonio Orozco poniendo a prueba uno de los talentos que mejor ha desarrollado durante su etapa como coach de 'La Voz'. Sin embargo, el reto de Cara al Show tiene truco y en esta ocasión, el cantante no puede escuchar a los participantes.

Con unos cascos puestos y dos sillas giratorias frente a él, Antonio Orozco debe averiguar cuál de los dos concursantes es realmente un cantante profesional fijándose únicamente en sus gestos, su actitud y cualquier pista que pueda descubrir en apenas 30 segundos.

Cuando termina el tiempo, llega el momento de tomar una decisión y descubrir si su intuición es tan buena como su oído. ¿Conseguirán Marc Giró y Antonio Orozco acertar quién es el verdadero cantante profesional?.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido