Entrevista Antonio Orozco
Antonio Orozco anuncia un largo parón tras 'La Gira de Tu Vida': "En 2029, si la salud lo permite, volveremos"
El cantante sorprende en Cara al Show al revelar que cuando finalice 'La Gira de Tu Vida', el próximo mes de diciembre, "desaparecerá" de los escenarios en España hasta 2029: "No nos retiramos, pero para poder escribir, hay que vivir".
Antonio Orozco desvela en Cara al Show uno de los planes más importantes para su futuro profesional. El artista, que actualmente recorre el país con 'La Gira de Tu Vida', anuncia que hará un largo parón cuando finalice esta etapa. "Cuando termine el último concierto, en diciembre, en Barcelona, vamos a estar como mínimo dos años y medio en España donde no vamos a volver", revela el cantante.
Lejos de hablar de una despedida definitiva, el artista aclara que se trata de una pausa necesaria para afrontar nuevos proyectos y regresar con energías renovadas. "No nos retiramos, pero nos quitamos del medio bastante tiempo por una cuestión puramente natural, para volver con más fuerza", asegura Orozco, remarcando que "para poder escribir, hay que vivir o, al menos, intentarlo".
Incluso pone fecha aproximada a su regreso a los escenarios españoles. "En 2029, si la salud lo permite y todo está bien, volveremos", anuncia, tranquilizando a sus seguidores y dejando claro que este paréntesis será solo temporal.
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