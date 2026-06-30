La divertida aventura de Antonio Orozco aprendiendo inglés por la amiga "especial" de su hijo

El cantante asegura a Marc Giró que las comidas familiares se convertían en "el desierto de Almería" por la barrera del idioma. Por eso lleva 334 días estudiando inglés.

Antonio Orozco sorprende en Cara al Show al confesar que lleva "334 días estudiando inglés". El cantante explica que la decisión nace a raíz de la nueva etapa de su hijo, que estudia en una Universidad en Inglaterra. "Tiene una amiga especial, y cuando vino a casa, a la hora de la comida, aquello era el desierto de Almería. Así que decidí que la próxima vez que viniera hablaría inglés", relata entre risas el cantante.

Desde entonces, el artista no ha dejado de estudiar y presume con humor de todo lo que ya es capaz de explicar en otro idioma. "Os lo juro, 334 días llevo estudiando ingléss, ¡le he contado lo que es la Semana Santa, la Lotería, El Rocío, el picadillo y el gazpacho a la chiquilla!", bromea.

Aprovechando esta nueva habilidad, Marc Giró le propone enfrentarse a 'Waterproof', uno de los juegos del programa que combina dos de las grandes pasiones del cantante: el mar y el inglés. Con unas gafas de buceo y un regulador que distorsiona su voz, Orozco tiene que adivinar las palabras en inglés que pronuncia el presentador de laSexta.

En el vídeo sobre estas líneas puees ver si pone a prueba todo lo aprendido durante estos casi once meses de estudio.

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