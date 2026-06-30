Entrevista Antonio Orozco
Antonio Orozco sorprende al confesar por qué odia los hoteles: "Es un momento de soledad que trato de obviar"
El cantante visita Cara al Show y desvela uno de los aspectos menos conocidos de su vida de gira: evita dormir en hoteles porque le recuerdan "la soledad" que siente al terminar cada concierto.
Gracias a un "chivatazo" de Marc Giró, el cantante habla de una de las cosas que menos le gustan de su profesión: dormir en hoteles durante las giras. "Los odio, tengo una relación horrible", reconoce sin rodeos. El artista explica que, aunque siempre se siente muy bien recibido, hay algo que le pesa especialmente después de cada concierto.
"Me siento querido, lo digo de corazón. Me encuentro chocolates, champán, pétalos de flor...", comienza diciendo. Sin embargo, admite que intenta pasar "lo mínimo posible" en los hoteles. "Cuando te bajas del escenario vienes de un lugar donde alguien te hace sentir importante y, cuando vuelves al hotel, te la resta. Es un momento de soledad que trato de obviar", confiesa.
Por eso, Orozco ha encontrado una alternativa mucho más cómoda para él. "Este año me han prestado una furgoneta Marco Polo, que da igual el nombre, lo que tenéis que saber es que tiene grifo de ducha", bromea. De hecho, el cantante explica que prefiere aprovechar las horas posteriores al concierto para desplazarse hasta la siguiente ciudad antes que pasar la noche en un hotel.
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