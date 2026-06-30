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Entrevista Antonio Orozco

"Estamos en fase final": Antonio Orozco desvela detalles de su nuevo proyecto basado en 'Bodas de sangre', de Federico García Lorca

"He terminado de componer lo que será un nuevo musical de 'Bodas de sangre' de Lorca", revela el artista en Cara al Show. Un ambicioso proyecto en "fase final" en el que lleva "tres años trabajando".

"Estamos en fase final": Antonio Orozco desvela detalles de su nuevo proyecto basado en 'Bodas de sangre' de Federico García Lorca

Antonio Orozco aprovecha su visita a Cara al Show para desvelar uno de los proyectos más importantes de su carrera. El artista anuncia que lleva "tres años" inmerso en la creación de un musical basado en 'Bodas de sangre', la célebre obra de Federico García Lorca.

"Se puede decir que estamos en la fase final. Acabo de terminar las canciones y he terminado de componer lo que será un nuevo musical de 'Bodas de sangre' de Federico García Lorca", revela el artista.

El cantante explica que el proyecto ya encara su recta final de desarrollo, aunque todavía habrá que esperar para verlo sobre los escenarios. "Calculo que en 2027 o 2028 el público podrá verlo", adelanta Orozco.

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